Viertes Freibad verschärft nichts Von Hartmut Metz Gernsbach - Der Personalmangel in den Gernsbacher Freibädern führt nicht zu weiteren Schließ-Tagen, wenn das Schwimmbad in Obertsrot Ende Juni nach der Sanierung wieder öffnet. Das betonte die Stadtverwaltung gestern. Tags zuvor hatte Bürgermeister Julian Christ verkündet, dass die Bäder bis auf Weiteres aus versicherungsrechtlichen Gründen montags geschlossen bleiben, bis eine Fachkraft gefunden wird. Das hatte bei Schwimmbegeisterten die Frage aufgeworfen, ob die Freibäder im Igelbachtal, Reichental und Lautenbach noch häufiger dichtgemacht werden müssen, wenn auch Obertsrot wieder öffnet und ebenfalls einen Schwimmmeister oder -gehilfen benötigt. Diese Sorge konnte die Stadt zerstreuen. "Die Eröffnung des Schwimmbads Obertsrot ab Ende Juni führt zu keiner weiteren Verschärfung des Problems, da die dafür vorgesehene Mitarbeiterin bereits ab nächster Woche zur Vorbereitung der Eröffnung in Obertsrot tätig sein wird", teilte die städtische Pressestelle auf BT-Anfrage mit. Derzeit beschäftigt Gernsbach für die vier Einrichtungen fünf Fachkräfte sowie einen Auszubildenden. Laut Stadtbaumeister Jürgen Zimmerlin wird händeringend ein Rettungsschwimmer gesucht - der Markt sei aber leer gefegt. Die DLRG unterstützt zwar am Wochenende nach Leibeskräften die Aufsicht im Igelbachtal - aber zum einen fällt es nicht immer leicht, diese Dienste zu besetzen, zum anderen muss trotzdem aus versicherungsrechtlichen Gründen ein städtischer Angestellter vor Ort sein. Helfer von den Fördervereinen engagieren sich zum Beispiel bei der Grünpflege und Sanierungen, dürfen aber nicht alleine die Badeaufsicht übernehmen. Obwohl die Besucherzahlen in den einzelnen Freibädern stark unterschiedlich ausfallen, wollte sich Christ nicht zu einer Schließung einer Einrichtung durchringen, um an jedem Tag das Schwimmangebot aufrechtzuerhalten. Der Rathauschef möchte "kein Stadtteilbad benachteiligen", auch wenn ins Igelbachbad 2017 mit 26419 Besuchern mehr als viermal so viele pilgerten wie ins Lautenbacher Schwimmbad (5896). Reichental zählte im Vorjahr 10097 Kunden, nach Obertsrot gingen vor der Sanierung anno 2016 knapp 9500 Besucher (bei diesen Zahlen wurden pro Saisonkarte jeweils 20 Besuche veranschlagt). Käufer von Saisonkarten haben sich bei der Stadt bis dato noch nicht beschwert, weil nun an einem Tag kein Freibad mehr auf hat. Nur über Facebook habe sich ein User gemeldet und nachgefragt, berichtet die Pressestelle. Eine positive Meldung hat sie auch noch parat: Die Solaranlage im Igelbachbad konnte gestern Morgen wieder in Betrieb genommen werden. Somit stehe die gewohnte Badewassertemperatur wieder zur Verfügung. Diese sind - genauso wie die Öffnungszeiten - auf der städtischen Homepage ersichtlich.

