Statt Luftschlösser zu planen, "wird der Keller aufgeräumt"

BT: Frau Buhrke, "Wir können es besser" war ihr griffiger Slogan im Wahlkampf 2014. Was können die Forbacher mittlerweile besser?

Katrin Buhrke: Die zwei wichtigen Begriffe in diesem Satz möchte ich herausgreifen. "Besser" ist der eine. Der andere aber ist "Wir". Es sind viele Partner notwendig, um die Entwicklung einer Kommune positiv zu beeinflussen. Hier sehe ich Forbach im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft, aber auch zwischen den Vereinen und den Ortsteilen untereinander auf einem guten Weg.

BT: Nennen Sie uns ein Beispiel für "Wir"?

Buhrke: Ein aktuelles Beispiel ist die neue Arbeitsgruppe Ortstafeln, die mit Vertretern aus allen Ortschaftsräten, aus Gemeinderat und Bürgerschaft gemeinsam an der Außendarstellung der Gemeinde arbeitet.

"Besser" ist für mich nicht nur eine Frage des Erreichten, sondern vor allem auch der Art, wie man sich seinen Aufgaben stellt. Für die Entwicklung einer Kommune braucht es sowohl eine Perspektive als auch eine solide Basis. Es bringt nichts, Luftschlösser zu planen, wenn dabei an anderer Stelle ein massiver Sanierungsstau entsteht. Dieser Herausforderung hat Forbach sich in den letzten Jahren gestellt.

BT: Wie?

Buhrke: Gemeinsam mit dem Gemeinderat wurden Leitziele und Handlungsfelder für die Gemeindeentwicklung erarbeitet, die sich, wie beispielsweise die Breitbandversorgung, bereits in der Umsetzung befinden. Gleichzeitig sind wir dabei, sozusagen den Keller aufzuräumen und mit der Sanierung von Trinkwasser- und Abwasserversorgung, von Brücken und kommunalen Einrichtungen eine solide Grundlage zu schaffen. Dieser Spagat ist nicht einfach, aber auf diese Entwicklung können wir zurecht stolz sein.

BT: Hatten Sie erwartet, dass der Sanierungsstau so groß war?

Buhrke: Nein. Zwar konnte ich vor meinem Amtsantritt, wie ein jeder, der mit offenen Augen durch die Gemeinde geht, natürlich sehen, dass es an manchen Stellen bröckelt, gerade wenn es um die großen kommunalen Liegenschaften und Straßen geht. Was jedoch im Untergrund schlummert, um es auch auf unsere Leitungsnetze zuzuspitzen, wie es um die Brückenbauwerke bestellt ist, um nur zwei Beispiele zu nennen, das weiß man erst, wenn Untersuchungen in Auftrag gegeben werden und genau hingesehen wird.

Interview

BT: Nicht jeder in Bevölkerung und Gemeinderat fühlte sich von ihnen "mitgenommen". Würden Sie heute als Neuling anders agieren?

Buhrke: Der zwischenzeitlich inflationär genutzte Begriff des "Mitnehmens" geht von einer Passivität aus und hat nach meinem Dafürhalten mit einem "Wir" nichts gemein. Eines passiven "Mitnehmens" könnte es nur bedürfen, wenn die Motivation, das Leben in unserer Gemeinde zu verbessern, die bestehenden Probleme und damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen und lösen zu wollen, nicht vorhanden wäre. Und davon gehe ich ganz sicher nicht aus.

Wir haben in den letzten Jahren nicht nur die zahlreichen Problemfelder erkannt und namhaft gemacht, wir haben für die nächsten Jahre konkrete Pläne zum Abbau erarbeitet und verabschiedet beziehungsweise in vielen Bereichen befinden wir uns bereits in der Umsetzung. Daneben hat der Gemeinderat im Rahmen des gemeinsam geführten Leitbildprozesses zukünftige Ziele zur Entwicklung unserer Gemeinde gesteckt und Handlungsfelder für die nächsten Jahre erarbeitet. Gerade die in vielen Bereichen kontrovers und engagiert geführten Diskussionen, an deren Ende ein Ergebnis stand, zeigen das gemeinsame Anpacken, bei dem es keiner "Mitnahme" bedurfte.

BT: Dann will ich es anders formulieren: Konnten Sie die Vorbehalte entkräften, die Ihnen aus Reihen der Anhänger Ihres Amtsvorgängers entgegengebracht wurden?

Buhrke: Sicherlich nicht bei allen.

"Gemeinsame Ziele für mich im Vordergrund"

BT: Woran mag das liegen?

Buhrke: So verschiedentlich Vorbehalte sein können, so verschiedentlich können sich Gründe darstellen, warum solche bestanden oder fortbestehen. Man wird schlechterdings nie jeder Vorstellung oder jeder Meinung gerecht werden können. Die Orientierung an der gemeinsamen Sache und die Erreichung der gemeinsamen Ziele für unsere Gemeinde steht für mich jedenfalls im Vordergrund.

BT: Ein gemeinsames Ziel wären: Neue Arbeitsplätze.

Buhrke: Im Rahmen des Leitbildprozesses wurde unter anderem das Ziel der Schaffung neuer Arbeits-und Ausbildungsplätze formuliert. Verbunden mit diesem Ziel ist sicherlich auch die Frage nach Gewerbeflächen, die die Gemeinde zur Verfügung stellen könnte. Ein Gebiet möchte ich diesbezüglich an dieser Stelle herausgreifen: Wolfsheck.

BT: Gerne. Wird die Gemeinde die Industriebrache dem Eigentümer abkaufen?

Buhrke: Hier haben wir gemeinsam mit dem Arbeitskreis Wolfsheck, bestehend aus jeweils einem Mitglied der Fraktionen und Margrit Haller-Reif (Grüne), ausgehend vom ursprünglichen Angebot des Eigentümers die nach unserer Auffassung für eine Entscheidung notwendigen Daten erhoben. Um die zu treffende Entscheidung vorzubereiten, wurden Kosten ermittelt, Fördermöglichkeiten geprüft und Gespräche mit dem Eigentümer bezüglich alternativer Angebote geführt. Die gemeinsame Arbeit in diesem Arbeitskreis darf ich als sehr sachorientiert und konstruktiv bezeichnen. Einer Entscheidung dieser Größenordnung muss nach unserer Auffassung, wenn sich hieraus auch längere "Wartezeiten" ergeben, eine genaue Analyse der Kosten vorangestellt werden. Persönlich sehe ich diese Vorbereitungen in der Endphase, so dass ich eine möglichst zeitnahe Entscheidung begrüßen würde.

BT: Wann wird über das Verkaufsangebot im Gemeinderat abgestimmt?

Buhrke: Wir haben uns gemeinsam entschieden, eine Arbeitsgruppe zu installieren, die die Entscheidung des Gremiums im zuvor beschriebenen Sinne vorbereitet. Ein weiterer Termin ist mit dem Arbeitskreis bereits festgelegt. Die gemeinsame Arbeit soll am Ende auch in der gemeinsamen Entscheidung des Arbeitskreises bezüglich des Abschlusses der Vorarbeit münden. Wie gesagt, sehe ich persönlich die Vorbereitungen in der Endphase und damit die Möglichkeit einer zeitnahen Entscheidung, möglichst vor Ende des dritten Quartals.

Kein besonderer Drang zur Selbstdarstellung

BT: Ein weiteres gemeinsames Ziel wäre: Die Gemeinde nutzt ihr Potenzial als Ausflugs- und Tourismusziel.

Buhrke: Forbach bietet eine einzigartige Landschaft. Gerade im Outdoor-Bereich halten wir für die unterschiedlichsten Interessen ein sehr attraktives Angebot vor, welches wir beispielsweise durch eine Mountainbikestrecke erweitern wollen. Wir haben im letzten Jahr den Zusammenschluss zwischen dem "Tal der Murg" und Baiersbronn vorgenommen, auch haben wir uns dem Verein "Nationalparkregion Schwarzwald" angeschlossen. In diesem Jahr soll die neue Homepage der Gemeinde entwickelt und erstellt werden. In Sachen Bewerbung der Gemeinde sowie Außendarstellung haben wir bereits einiges verändert und angestoßen.

Eine Wertschöpfung kann die Gemeinde Forbach jedoch nur ziehen, soweit private Anbieter und Leistungsträger Angebote in der Gemeinde weiter vorhalten und neu schaffen. Vor diesem Hintergrund habe ich beispielsweise vorgeschlagen, das Gelände neben dem geplanten Infohaus des Nationalparkes in Herrenwies zu überplanen, um möglichen Investoren die Möglichkeiten einer Entwicklung aufzuzeigen.

BT: Was planen Sie dort?

Buhrke: Wir könnten uns eine Art Marktscheune oder eine gastronomische Nutzung zur Ergänzung des vorhandenen Angebotes sehr gut vorstellen. Hier gehen wir in Vorlage, um die Idee bei möglichen Investoren bewerben zu können.

BT: Man hat zuweilen den Eindruck, dass Sie wie Forbach sich nicht unbedingt danach drängen, außerhalb der Gemeinde wahrgenommen zu werden. Warum ist das so?

Buhrke: Rückblickend waren wir in den letzten vier Jahren mit vielen, für die Gemeinde Forbach gewichtigen, Sachthemen in der Presse vertreten. Ein darüber hinausgehender, besonderer Drang zur Darstellung meiner Person entspricht nicht meinem Naturell.

BT: Mit dem Wissen von heute: Würden Sie nochmal 2014 Bürgermeisterin von Forbach werden wollen?

Buhrke: Ja.

BT: Haben Sie vor, in vier Jahren zur Wiederwahl zu kandidieren?

Buhrke: Meine Lebensplanung, selbst im privaten Bereich, mache ich nicht vier Jahre im Vorgriff. Ich freue mich auf die weitere Entwicklung unserer Gemeinde und werde über meine Entscheidung zu gegebener Zeit gerne Auskunft erteilen.