Sehr viele Gemeinsamkeiten

Loffenau - "Wir werden die Partnerschaft zur französischen Gemeinde Caderousse nicht einseitig für beendet erklären. Wenn von dem französischen Ort gewünscht, sind wir gerne bereit, Kontakt aufzunehmen." Dies betonte Loffenaus Bürgermeister Markus Bürger. Hintergrund sind die Pläne Loffenaus, mit Steinbourg im Département Bas-Rhin eine Partnerschaft einzugehen.

Die Kontakte zu der Stadt in Südfrankreich (die Partnerschaft wurde 1985 geschlossen) sind quasi eingeschlafen. Ein letztes Treffen gab es 2016. Zur Verabschiedung von Bürgermeister Erich Steigerwald sei eine Delegation nach Loffenau eingeladen worden - gekommen war niemand. Mit ein Grund dürfte die große Entfernung zwischen den beiden Gemeinden (rund 760 Kilometereinfache Strecke) sein. Die Tür zur Gemeinde in Südfrankreich wird aber nicht zugeschlagen.

"In Loffenau gibt es den Wunsch nach einer lebhaften Partnerschaft in Grenznähe", unterstreicht Burger. Am Dienstag soll der Gemeinderat die Thematik erörtern. Bei einem positiven Votum ist die Unterzeichnung der entsprechenden Urkunde mit Vertretern aus Steinbourg beim diesjährigen Dorffest in Loffenau geplant.

Bei zwei Besuchen (am 21. März weilte eine Delegation aus Steinbourg in Loffenau, der Gegenbesuch war am 9. Mai) stellten beide Seiten sehr viele Gemeinsamkeiten fest. Insbesondere die relativ geringe Entfernung von rund 110 Kilometern sei ein Vorteil, so Burger. Mit dem Pkw sei man "bei gemütlicher Fahrt" in etwa eineinhalb Stunden in der jeweils anderen Gemeinde. Tagesbesuche sind ohne Probleme möglich. Die Loffenauer Delegation ist zum Beispiel gegen 14 Uhr losgefahren und hat sich gegen 22 Uhr wieder auf den Rückweg gemacht.

"Somit wäre es zum Beispiel kein Problem, dass der Fußballverein zu einem Jugendturnier eine Einladung nach Steinbourg ausspricht", meint der Bürgermeister. Bevor er die Thematik auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung gesetzt hat, hat Burger dies mit den Vereinen erörtert. Diese würden hinter dem Vorhaben stehen.

Mehr oder weniger "entdeckt" hat Steinbourg die frühere Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Rachel Thies. Und auch das erste Treffen eingefädelt. "Die Chemie hat gleich gestimmt", gibt Burger die ersten Erfahrungen wieder. Zumal beide Kommunen in vielen Dingen ähnlich sind, angefangen bei der Einwohnerzahl.

Einen Unterschied gibt es dann aber doch. Steinbourg ist eine Flächengemeinde, Loffenau bekanntlich ein Bergdorf. Da viele Einwohner elsässisch sprechen, sei die Verständigung untereinander besser als mit den Bewohnern von Caderousse. "Einen Dolmetscher brauchen wir nicht", unterstreicht Burger.

Nicht nur der Bürgermeister freut sich auf die sich anbahnende Partnerschaft. Denkbar für ihn sind pro Jahr ein bis zwei Veranstaltungen/Aktivitäten. Vorstellbar sei unter anderem ein Gemeindeausflug, zum Beispiel mit den Senioren. Auch auf schulischer Ebene könnte es Kontakte geben. Besonders stolz ist man in Steinbourg laut Burger auf das Festival "Pow wow", ein "Indianertreffen", zu dem jährlich 10000 bis 15000 Besucher kommen. In diesem Jahr findet es vom 3. bis 5. August statt. Angekündigt sind unter anderem ein indianisches Dorf, Shows, Konzerte, Reitturniere und vieles mehr. Mit von der Partie sind natürlich auch Cowboys.