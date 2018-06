Wenn eine Fachkraft sich zur Fachkraft weiterbilden muss

Rheinmünster

Riskantes Überholmanöver Rheinmünster (red ) - Kurz nach einem riskanten Überholmanöver auf der Landstraße (L85) zwischen Oberbruch und Schwarzach hat eine 25-Jährige am Mittwoch einen Unfall gebaut. Danach flüchtete sie zunächst. Die Polizei sucht nun nach einem Lkw-Fahrer (Symbolfoto: red).