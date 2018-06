Rotherma: Schaden behoben

Gaggenau (tom) - Der Schaden an einem Pumpenstutzen wurde in der Nacht zu Freitag behoben: Das Rotherma ist nach dem Chlorgasvorfall wieder in Betrieb. Wie berichtet, wurde das Mineral-Thermalbad am Donnerstag evakuiert, nachdem eine unbekannte Menge Chlorgas im Keller ausgetreten war und in die öffentlichen Räume gelangte. Rund 250 Besucher sowie Mitarbeiter waren betroffen. Von einem deutlich vernehmbaren Geruch ist die Rede; eine Mitarbeiterin musste mit Atemwegreizungen in die Klinik nach Rastatt gebracht werden. Sie ist aber noch am Donnerstag dort wieder entlassen worden.

Auch das zweite Außenbecken wurde am Freitagmorgen wieder in Betrieb genommen, berichtete Wolfram Zahnen auf BT-Anfrage. "Es war nur ein kleiner Fehler, es ist nur wenig Chlorgas ausgetreten", betonte der Rotherma-Leiter und Geschäftsführer der Kurgesellschaft. Die Feuerwehr hatte am Donnerstag von einer "massiven Konzentration" von Chlorgas berichtet.

Zahnen betonte, dass bei der jährlichen Schließung der Einrichtung auch Schulungen durchgeführt würden, um aufsolche Situationen vorbereitet zu sein. Besucher kritisierten, dass die Drehkreuze am Eingang bei der Evakuierung nicht geöffnet worden seien. Zahnen: Die kurzfristige Schließung des Betriebs "war keine Evakuierung, sondern nur eine geordnete und vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme, ansonsten werden die Drehkreuze und die Glastüren der Behindertentüren geöffnet". Zahnen lobte das besonnene Verhalten von Gästen und Mitarbeitern, "auch die Feuerwehr konnte einen reibungslosen Ablauf bestätigen". Nicht zuletzt habe man schon vor dem Alarm die Feuerwehr über den Gasaustritt informieren können, "das spricht für engagierte Mitarbeiter". Verloren gegangene Nutzerzeiten würden ersetzt: Selbstverständlich erhalten Betroffene einen neuen Eintritt."