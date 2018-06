Wenn eine Fachkraft sich zur Fachkraft weiterbilden muss

Bühl



Dünne Luft im Forschungslabor Bühl (jo) - Der Bühler Bergsteiger Ralf Dujmovits (Foto: nh) und seine Lebenspartnerin Nancy Hansen simulieren derzeit einen Aufenthalt in 7 000 Meter Höhe. In der Hypoxiekammer des Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln nehmen sie an einem Versuch für die Herzforschung teil.