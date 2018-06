Sehr viele Gemeinsamkeiten

Bühl

Dünne Luft im Forschungslabor Bühl (jo) - Der Bühler Bergsteiger Ralf Dujmovits (Foto: nh) und seine Lebenspartnerin Nancy Hansen simulieren derzeit einen Aufenthalt in 7 000 Meter Höhe. In der Hypoxiekammer des Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln nehmen sie an einem Versuch für die Herzforschung teil.

Iffezheim

Großer Preis in Iffezheim Iffezheim (dpa) - Im Großen Preis der Badischen Wirtschaft kommt es am Sonntag beim Frühjahrs-Meeting (Foto: Tuchel) auf der Iffezheimer Bahn zu einem Gipfeltreffen. Mit den beiden Siegern des letzten Jahres, Iquitos und Guignol, treten Sonntag zwei der besten deutschen Pferde im Duell an.

Hügelsheim

"Eine große Auszeichnung" Hügelsheim (bor) - Am Dienstag bekam Schiedsrichter Daniel Schlager den Anruf vonseiten des DFBs mit der Botschaft, dass er in der kommenden Saison Spiele in der ersten Fußball-Bundesliga leiten wird. BT-Sportredakteur Heiko Borscheid unterhielt sich mit ihm (Foto: dpa).