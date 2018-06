Smurfit Kappa: Einigung über Verkauf der Murgtal-Standorte

Gaggenau



Flüchtlingskinder musizieren Gaggenau (red) - Flüchtlingskinder aus Gaggenau, Gernsbach und Forbach musizieren heute ab 10 Uhr am Josef-Treff in Gaggenau. Der Verein "Lebenswertes Murgtal" hat das Kooperationsprojekt mit der Musikschule Gernsbach ins Leben gerufen (Archivfoto:vgk). » Weitersagen (red) - Flüchtlingskinder aus Gaggenau, Gernsbach und Forbach musizieren heute ab 10 Uhr am Josef-Treff in Gaggenau. Der Verein "Lebenswertes Murgtal" hat das Kooperationsprojekt mit der Musikschule Gernsbach ins Leben gerufen (Archivfoto:vgk). » - Mehr