Deutlicher Sieg für Team Rimini

Gaggenau/Rastatt - Bei den Eis-Weltmeisterschaften 2017 in Rimini war im Halbfinale Schluss. Giuseppe und Alessandro belegten damals den elften Platz - unter 100 Teilnehmern. Vom Wettbewerbsfieber sind die Italiener nach wie vor befallen - und erfolgreich. Nachdem sie sich im März dieses Jahres in Straubing für das bundesweite Finale an diesem Wochenende in Berlin qualifiziert hatten, gelang jetzt der große Erfolg: Erster Platz und Qualifikation für die Eis-Weltmeisterschaft im Jahr 2021 in Florenz.

Zwar machen die Brüder vieles gemeinsam, doch an dem Wettbewerb darf nur eine Eisdiele teilnehmen. In diesem Jahr war es das "Rimini" von Giuseppe Cimino aus Plittersdorf. Im "McArthurGlen Designer Outlet Berlin" trafen sie auf 15 Mitbewerber aus ganz Deutschland zum "Gelato Festival Europa".

Und die Eiskreation (Avocado mit Zitronenmelisse und Limette - "und weiteren Zutaten, die geheim sind") überzeugte die Besucher wie die Jury. Deren Voten gingen jeweils zu 50 Prozent in die Bewertung ein. "Wir haben haushoch vor den Zweitplatzierten aus Berlin gewonnen", berichtet Giuseppe mit Stolz.

"Cremig, sehr gesund", unter anderem diese Eigenschaften hat nach Angaben von Alessandro Cimini die Eiskreation. Sie ist vegan und laktosefrei. "Ich habe monatelang darauf hin gearbeitet. Ein gutes Rezept erarbeiten ist nicht von heute auf morgen möglich", unterstreicht Giuseppe. Wichtig ist selbstverständlich: "Es muss schmecken." Und mit ihrem Eis überzeugten die Ciminos Jury und Publikum gleichermaßen.

"Ich bin somit der erste deutsche Finalist, der 2021 in Florenz Deutschland bei der Weltmeisterschaft vertritt", betont Giuseppe Cimini. Im nächsten und übernächsten Jahr gibt es weitere Vorentscheide in Deutschland. In Florenz werden insgesamt 36 Nationen aus der ganzen Welt am Start sein, darunter drei Teilnehmer aus Deutschland.