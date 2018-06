Belegschaft verunsichert

Murgtal



Paukenschlag in Papierindustrie Murgtal (stj) - Die Belegschaften der beiden Werke von Smurfit Kappa (Karton in Hilpertsau und Packaging in Weisenbach) sind in außerordentlichen Mitarbeiterversammlungen informiert worden, dass sich das Unternehmen von den zwei Fabriken trennen will (Foto: Lauser). » Weitersagen (stj) - Die Belegschaften der beiden Werke von Smurfit Kappa (Karton in Hilpertsau und Packaging in Weisenbach) sind in außerordentlichen Mitarbeiterversammlungen informiert worden, dass sich das Unternehmen von den zwei Fabriken trennen will (Foto: Lauser). » - Mehr