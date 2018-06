"Chemie mit Steinbourg stimmt"

Murgtal

Belegschaft verunsichert Murgtal (stj) - Die rund 300 Mitarbeiter starke Belegschaft der beiden ehemaligen Werke von Smurfit Kappa (Baden Karton in Hilpertsau und Packaging in Weisenbach) ist verunsichert - am Mittwoch wird sie vom neuen Arbeitgeber, der Investoren-Gruppe Livia, informiert (Foto: Lauser). » Weitersagen (stj) - Die rund 300 Mitarbeiter starke Belegschaft der beiden ehemaligen Werke von Smurfit Kappa (Baden Karton in Hilpertsau und Packaging in Weisenbach) ist verunsichert - am Mittwoch wird sie vom neuen Arbeitgeber, der Investoren-Gruppe Livia, informiert (Foto: Lauser). » - Mehr

Muggensturm

Gas-Alarm in Muggensturm Muggensturm (red) - Am frühen Sonntagmorgen ist es in einem Betrieb in Muggensturm zu einer chemischen Reaktion gekommen. Dabei trat atemwegreizendes Gas aus. Mehr als 200 Polizei- und Rettungskräfte waren 13 Stunden im Einsatz, um die Gefahr zu bannen (Foto: Vetter). » Weitersagen (red) - Am frühen Sonntagmorgen ist es in einem Betrieb in Muggensturm zu einer chemischen Reaktion gekommen. Dabei trat atemwegreizendes Gas aus. Mehr als 200 Polizei- und Rettungskräfte waren 13 Stunden im Einsatz, um die Gefahr zu bannen (Foto: Vetter). » - Mehr

Loffenau

Sehr viele Gemeinsamkeiten Loffenau (uj) - Die Mitglieder einer Delegation waren nach einem Besuch in Steinbourg begeistert. "Die Chemie stimmt", meinte Bürgermeister Markus Burger über die wohl künftige Partnerstadt im Elsass. Die Kontakte zur Partnergemeinde Caderousse sind dagegen eingeschlafen (Foto: pr). » Weitersagen (uj) - Die Mitglieder einer Delegation waren nach einem Besuch in Steinbourg begeistert. "Die Chemie stimmt", meinte Bürgermeister Markus Burger über die wohl künftige Partnerstadt im Elsass. Die Kontakte zur Partnergemeinde Caderousse sind dagegen eingeschlafen (Foto: pr). » - Mehr