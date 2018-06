Gutes Gefühl für den Landesentscheid

(hol) - Am kommenden Sonntag ist Oberbürgermeisterin Margret Mergen vier Jahre im Amt. Aus diesem Anlass zog sie bei einem Pressegespräch Halbzeit-Bilanz (Foto: Kröner). Sie habe es keinen Tag bereut, in Baden-Baden OB zu sein, sagte sie. » - Mehr

(tom) - Es steht viel auf dem Spiel am 17. Juni. Beim VFB Gaggenau denkt man dabei weniger an den WM-Auftakt der DFB-Auswahl, sondern an das Aufstiegsspiel gegen Sasbachwalden. Gerne hätte der VFB sein Heimspiel verlegt , doch der Gegner weigert sich (Foto: av). » - Mehr