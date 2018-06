Leichtathletik-Kreisfinale ein großes Fest

Baden-Baden

150 Jahre Kurhaus-Kolonnaden Baden-Baden (ar) - 150 Jahre Kurhaus-Kolonnaden werden von heute bis Sonntag unter den Kastanienbäumen der Kolonnaden und in der Konzertmuschel gefeiert. Zur Eröffnung am Freitag ab 16.30 Uhr laden BKV-Geschäftsführer Steffen Ratzel und OB Margret Mergen ein (Foto: sre). » Weitersagen (ar) - 150 Jahre Kurhaus-Kolonnaden werden von heute bis Sonntag unter den Kastanienbäumen der Kolonnaden und in der Konzertmuschel gefeiert. Zur Eröffnung am Freitag ab 16.30 Uhr laden BKV-Geschäftsführer Steffen Ratzel und OB Margret Mergen ein (Foto: sre). » - Mehr

Rastatt

Bohrungen auf Hochtouren Rastatt (dm) - Die Bohrungen rund um die Schadensstelle der Bahntunnelhavarie, anhand derer man sich weitere Aufschlüsse zu den Ursachen des Unglücks vom vergangenen August erhofft, laufen auf Hochtouren. Die Bodenproben werden von Geologen untersucht (Foto: fuv). » Weitersagen (dm) - Die Bohrungen rund um die Schadensstelle der Bahntunnelhavarie, anhand derer man sich weitere Aufschlüsse zu den Ursachen des Unglücks vom vergangenen August erhofft, laufen auf Hochtouren. Die Bodenproben werden von Geologen untersucht (Foto: fuv). » - Mehr

Rastatt

Politisches Jugendtheater Rastatt (sl) - Zum ersten Rastatter Jugendtheaterfestival lädt das Phoenixtheater ab 28. Juni ein. Neben einer Gala, bei der die Amateurschauspieler mit ihrem Publikum in Dialog treten wollen, werden vier Stücke gezeigt, die sich mit politisch-gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen (Foto: red). » Weitersagen (sl) - Zum ersten Rastatter Jugendtheaterfestival lädt das Phoenixtheater ab 28. Juni ein. Neben einer Gala, bei der die Amateurschauspieler mit ihrem Publikum in Dialog treten wollen, werden vier Stücke gezeigt, die sich mit politisch-gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen (Foto: red). » - Mehr