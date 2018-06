Automobile Raritäten auf kurviger Piste

Gernsbach - Die Schlossberg-Historic-Gleichmäßigkeitsfahrt entwickelt sich immer mehr zu einem Treffen, das in Oldtimerkreisen von Jahr zu Jahr beliebter wird. Bereits wenige Wochen nach der Ausschreibung Ende Februar waren die zur Verfügung stehenden 130 Startplätze für die 15. Veranstaltung in Gernsbach bereits vergeben, so dass der AC Eberstein sogar Absagen erteilen musste.

Neben klassischen Rennfahrzeugen, darunter automobile Schätze ab den Baujahren 1936, waren wieder Oldtimer und Youngtimer bis Baujahr 2002 angetreten, um die beliebte Strecke von der Murginsel, vorbei am Schloss Eberstein bis zur Nachtigall auf Zehntel- und Hundertstelsekunden genau, zweimal zu befahren.

Bei dieser Gleichmäßigkeitsfahrt kommt es also nicht auf eine Höchstgeschwindigkeit an, sondern die Piloten müssen mit Unterstützung des Beifahrers die im Trainingslauf vorgelegte Zeit möglichst exakt zweimal wiederholen. Für Zeitabweichungen gibt es Strafpunkte. In acht unterschiedlichen Klassen treten die Teams gegeneinander an. Darunter immer mehr Frauen und Männer, die sich inzwischen zu den besten Piloten im historischen Motorsport zählen dürfen.

Neben den letztjährigen Gewinnern Heinz und Annette Seine auf Alfa Romeo Duetto waren weitere sieben Gesamtsieger der Schlossberg-Historic der vergangenen elf Jahre am Start. Die Zuschauer können am Start, in der Schloss- und weiteren der insgesamt 18 Kurven die Fahrzeuge beobachten und die unterschiedlichen Fahrweisen erleben. Dazu setzt der Veranstalter in den Pausen sogar einen Shuttlebus ein.

Wer noch mehr zu den Fahrzeugen wissen wollte, hatte bereits am Samstag ab 17 Uhr Gelegenheit, die auf der Murginsel nach der technischen Abnahme abgestellten Fahrzeuge aus nächster Nähe in Augenschein zu nehmen. Da steht dann auch mal der kleine Fiat Abarth neben einem ehemaligen 24-Stunden-Fahrzeug von 1963 wie dem Ford GT40. Die Besitzer sind dann gerne bereit, die vielen Fragen der Gäste zu beantworten, auch wenn ihnen diese bereits hundertmal gestellt wurden.

Aber auch für viele Teilnehmer ist der Abend auf der Murginsel vor dem eigentlichen Wettbewerb immer wieder ein Grund, nach Gernsbach zu kommen und zusammen zu sitzen. Egal ob 40 oder 400 PS, sie alle wissen, dass diese Zahl bei einer Berggleichmäßigkeitsfahrt keine ausschlaggebende Rolle spielt. Vielmehr ist es für den Sieg entscheidend, das Fahrzeug auf der Strecke und in den Kurven so zu beherrschen, dass man möglichst die gleiche Linie mit der identischen Geschwindigkeit fährt. Wer es schafft, die mittels Lichtschranke auf die Hundertstelsekunde gemessene Zeit aus dem Trainingslauf zweimal exakt zu wiederholen, darf mit einem Podestplatz rechnen. Als Hilfsmittel sind dabei Stoppuhren, Fahrradcomputer oder Rallye-Computer zugelassen. Smartphones und sonstige GPS- oder Navigationsgeräte dürfen nicht verwendet werden.