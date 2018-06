Der Zusammenhalt ist "etwas ganz Wertvolles"

Gaggenau - Für die Familie in Bad Rotenfels war es ein Schock: Durch einen Brand vor wenigen Wochen verlor sie ihr Zuhause und alle Habseligkeiten. Doch gemeinsam schafft Bad Rotenfels aus dem Unglück etwas Gutes: Unter dem Motto "Ein Dorf rückt zusammen" gab es am Freitagabend in der Kulturhalle ein Benefizkonzert für die Rotenfelser Familie.

"Ich werde öfter gefragt, warum ich nicht in der Stadt wohne. Aber genau deshalb bleibe ich hier im Dorf. Hier hält man zusammen", erzählt Singer und Songwriter PAT. Er ist einer der Musiker, die für das Benefizkonzert am Freitagabend in der Kulturhalle ohne Gage spielen und damit die Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben.

Nach dem Brand, bei dem eine Familie ihr Zuhause verlor, kommt Andreas Schmoll die Idee eines Benefizkonzerts. Er ist Musiker bei "Sinner for one" und außerdem Jugendtrainer beim Fußballverein Bad Rotenfels.

Über den Verein kennt er den Vater der Rotenfelser Familie, ebenfalls Jugendtrainer, und dessen Söhne, die dort Fußball spielen. Rund um die Jugendleitung von Manuel Hedwig und dem Festausschuss-Vorsitzenden Jakob Armschlinger organisieren der Fußballverein und die Stadt Gaggenau als Veranstalter das Benefizkonzert. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Gäste aus Bad Rotenfels und allen anderen Stadtteilen Gaggenaus unterstützen die Aktion.

Ganz dem sommerlichen Wetter entsprechend ist die Rotenfelser Kulturhalle mit Lampions, Lichterketten und einem Cocktailstand ausgestattet.

Mit heißen Rhythmen startet die Trommelformation unter Nils Heinze von der Schlagzeugschule Peter Götzmann in den Abend. Wie das Motto schon verrät, geht das Konzert umso rockiger weiter, als die Band "Sinner for one" auf die Bühne tritt. Die achtköpfige Band überzeugte bereits vor zwei Jahren beim Rotenfelser Dorf-Jubiläum und vor einem Jahr beim Kurparkfest mit ihren Coversongs das Publikum. Zu ihrem Repertoire gehören Hits aus den 80ern und 90ern sowie aktuelle Rock- und Poplieder wie "Rehab" von Amy Winehouse, "Try" von Pink oder "Hotel California" von den Eagles. Etwas ruhiger wird es mit "Über sieben Brücken musst du gehn", bei dem das Publikum begeistert mitsingt.

Für eine Überraschung sorgt "The Voice Kids"-Finalistin Oliwia Czerniec aus Gernsbach, die am Freitagabend das erste Mal seit ihrem Fernseherfolg wieder auf der Bühne steht: Die Sängerin hatte neben eigenen rockigen Solos mit "Sinner for one" geübt und begeistert das Publikum mit dem erstem gemeinsamen Auftritt.

Ruhiger wird der Abend mit Singer und Songwriter Patrik Heid, bekannt als PAT, der auf seiner Gitarre sanftere Töne anschlägt. In den Pausen zwischen den Auftritten sorgt außerdem DJ Louis für musikalische Unterhaltung.

Eine ebenfalls völlig neue und etwas außergewöhnliche Kombination ist die letzte Musikgruppe: Singer und Songwriter PAT, Thomas Riedinger, Mitglied der ehemaligen Gaggenauer Band "Aeroplane", und Markus Lang als Rapper Bimaz mischen Gitarrenspiel, Cajon und Rap-Parts.

"Ein Dorf rockt, ein Dorf rückt zusammen", erläutert Thomas Riedinger, der auch durch den Abend führt, das Motto. "Es sind auch viele ältere Leute hier, die nicht unbedingt diese Musik hören, aber die Aktion unterstützen. Es ist eine außergewöhnliche Veranstaltung."

Dies sieht Oberbürgermeister Christof Florus genauso und dankt den zahlreichen Helfern und Gästen für ihren Zusammenhalt. "Für die Familie wird hoffentlich alles wieder gut", sagt OB Florus. "Dass die Dorfgemeinschaft so zusammenhält und hinter der Familie steht, ist etwas ganz Wertvolles."