Gaggenau - Am Wochenende bewies Sulzbach eine aktive Vereinsarbeit und eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Anlässlich des 775-jährigen Bestehens veranstalteten die Sulzbacher entlang der Dorfstraße ein gemeinsames Fest, das einige Besonderheiten zu bieten hatte.

Nachdem Oberbürgermeister Christof Florus mit einem Fassanstich das Fest am Samstagnachmittag eröffnet hatte, kam Leben in die Straße. Zu beiden Seiten hatten die örtlichen Vereine Zelte aufgebaut oder nutzen Scheunen und Garagen, um die Gäste mit Speisen und Getränken bestens zu versorgen. Zwischen Fischweck, Flammenkuchen, Pommes mit Bratwurst oder Steak hatte der hungrige Besucher die Qual der Wahl. Für Abkühlung in schwül-heißer Luft sorgten erfrischende Cocktails. Alle Stände waren mit viel Liebe zum Detail gestaltet und luden zum Verweilen ein. Eine quer über die Straße aufgebaute Bühne markierte den Beginn des Fests und transportierte mit verschiedenen Programmpunkten gute Stimmung über die Dorfstraße.

Den Anfang machten Tanzensembles des Goethe-Gymnasiums. In verschiedenen Formationen präsentierten die Mädchen einige moderne Tänze. Zeitgleich wurde das Gedränge inmitten der Straße immer dichter - einerseits durch das Publikum vor der Bühne, andererseits durch das weiter hinten stattfindende "Klassentreffen". Dabei trafen sich ehemalige Schüler und Schülerinnen der Dorfschule.

Die künstlerischen Werke der aktuellen Schulkinder waren im Eingangsbereich der "Künstlerscheune" ausgestellt und lockten mit farbenprächtigen Bildern die Besucher ins Innere. Dort präsentierten verschiedene Künstler ihr Schaffen, darunter der Sulzbacher Restaurator Andreas Zink, der für diesen historischen Anlass ein Bild gemalt hatte, das die Gründergeschichte Sulzbachs darstellt. Als Geschenk wird es vermutlich bald einen Platz im Rathaus erhalten.

Weil das Holz des nahen Waldes für die Entwicklung des Dorfs eine große Bedeutung gehabt hatte, passte der Stand von "Drechseltom" sehr gut zum Jubiläumsfest; neben dem Verkauf von hölzernen Schalen und Schmuck demonstrierte er die Kunst des Drechselns. Naturverbundenheit kam auch beim "Bienenlädle" zum Ausdruck, wo gängige und außergewöhnliche Produkte aus und mit Honig verkauft werden. Die sommerlichen Temperaturen lockten die Bienen auf die Blumenwiese des Obst- und Gartenbauvereins. Dort endete der Festbereich und wer lieber etwas abseits vom Trubel feiern wollte, konnte hier in der idyllischen "Ruhe-Ecke" verweilen.

Als die ersten Tropfen fielen und einige Donner grollten, blieben die Sulzbacher ganz entspannt und waren sich sicher, dass es nur ein kurzer Schauer werden würde.

Bis dahin rückte man unter den Schirmen enger zusammen und ließ sich die Feierlaune zum Jubiläum nicht nehmen. Am Abend trat der bekannte Elvis-Imitator Eric Prinzinger auf und sorgte mit seiner Show für Stimmung. Am Sonntagabend hatten sich zum Finale die "Gemsriewenasen" angekündigt.