"Ein bisschen barrierefrei gibt es nicht"

Baden-Baden / Rastatt

Unwetter in Mittelbaden Baden-Baden/Rastatt (kli/red) - Die Unwetter im Südwesten haben am Montag in der Region massive Schäden verursacht. Hier eine erste Bilanz.Allein im Landkreis Rastatt kam es zu 300 Einsätzen der Feuerwehr. Im Stadtgebiet Baden-Baden gab es rund 100 Einsätze (Foto: Wenzke).

Rheinmünster

Lagerverkauf im "Rössle" Rheinmünster (sie) - Einst feierte im "Rössle" die rechtsradikale Szene, jetzt helfen dort Flüchtlinge beim Verkauf von Einrichtungsgegenständen (Foto: sie). Das Landratsamt hat in dem ehemaligen Gasthaus in Söllingen einen Lagerverkauf mit Dingen aus der Flüchtlingsunterbringung eröffnet.

Bühl

Wohnbestand wächst Bühl (wv) - Eine rundum positive Bilanz legte die Bühler Wohnungsbaugenossenschaft in ihrer 69. ordentlichen Mitgliederversammlung vor: Der Bestand stieg durch das neue Steinmetzhaus in der Hauptstraße um 17 auf 139 Wohnungen, ein Plus von 14 Prozent (Foto: wv).