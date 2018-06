Langenbrand auf Hochglanz poliert

Forbach - Dunkle Wolken zogen mittags über Langenbrand auf, aber das tat der Stimmung im Arbeitskreis Dorfwettbewerb keinen Abbruch. "Wir wollen jetzt endlich unsere Arbeit präsentieren", lautete die einhellige Meinung der Gruppe um Ortsvorsteher Roland Gerstner. Noch am Vormittag hatten die Mitglieder letzte Hand an die Ausstellung über das aktive Dorfleben im Haus der Vereine gelegt.

Petrus machte einen Strich durch die Planungen - es goss wie aus Kübeln, als der Reisebus mit der Bewertungskommission eintraf. Doch das kann einen Murgtäler nicht schrecken: Regenschirme auspacken und mit strahlenden Lächeln das Dorf zwar nass, aber von der besten Seite zeigen war angesagt.

Kommissionsmitglieder vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, von Vereinen und Verbänden, wollten sich beim gemeinsamen Rundgang einen Überblick verschaffen, denn das 800-Seelen-Dorf will nun auch im Landesentscheid "Unser Dorf hat Zukunft" zeigen, wo sein Potenzial liegt. Damit die Besucher Langenbrand bei der Entscheidung nicht vergessen, nahmen sie - neben den Erinnerungen an den Besuch und den netten Empfang - auch eine bunte Broschüre und einen Ansteckbutton mit.

Die Arbeitsgruppe, die die Bewerbung ständig begleitet hatte, übernahm es, nach den einleitenden Worten des ersten Landesbeamten Dr. Jörg Peter und der Begrüßung durch Bürgermeisterin Katrin Buhrke, das Dorf, seine Bewohner und die Perspektiven für die Zukunft zu beschreiben. Die Mitglieder erläuterten, welche Planungen auf dem Weg in die Zukunft schon realisiert wurden und welche Schritte noch vor dem Dorf liegen, um das Motto "Gemeinsam auf Bewährtes bauen, die Zukunft gestalten: mit den Menschen, für die Menschen, für Langenbrand" zu realisieren.

Besonders in den Vordergrund stellten sie dabei das aktive Gemeinschaftsleben der Bürger in den Vereinen, im Ehrenamt, bei der Landschaftspflege oder der Feuerwehr. Dass Langenbrand mit dem Neubaugebiet Hungerberg, Kindergarten und mittelständischen Arbeitgebern auch für Neuzugänge jederzeit offen ist, überzeugte die Kommission besonders beim Besuch im Kindergarten. Dort wurde sie von der Leiterin Elke Schenk und einen vielstimmigen Chor freundlich empfangen. Ebenso bei der Firma Fritz Automation, wo Inhaber Horst Fritz in der Werkshalle gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Mattias Gerstner eine Weltneuheit vorstellte, einen Roboter, der demnächst patentiert werden soll. Unterwegs bei der Rundfahrt durchs Dorf wurde an vielen Stellen auch Geschichte lebendig - Gemütlichkeit und Heimatliebe durften nicht fehlen.

Zum Abschluss führte der Weg in die Mostkelter, wo Winzer Alwin Merkel und Imker Holger Wunsch feine Gaumenfreuden kredenzten. Kommissionsleiter Dr. Konrad Rühl (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz) war angetan über das Engagement und die Auskunftsfreudigkeit von Bürgern und Gemeindeverwaltung: "Wir nehmen einen sehr guten Eindruck mit", so sein Fazit. Wer als Landessieger im nächsten Jahr zum Bundesentscheid fahren darf, wird am 27. Oktober bei der Preisverleihung in Ludwigsburg bekanntgegeben.