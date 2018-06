Nach dem Fest die Kommission

Nach der Begrüßung durch den Schulchor machte Ortsvorsteher Artur Haitz die Gäste darauf aufmerksam, dass noch tags zuvor das Dorffest zum 775-jährigen Jubiläum von Sulzbach stattgefunden hatte und die Aufräumarbeiten bis in die Nacht dauerten. Daher könne es möglich sein, dass einige Anwesende "noch etwas müde" wirkten.

Oberbürgermeister Christof Florus nahm diesen Hinweis zum Anlass, um für den reibungslosen Ablauf des "tollen Festes" zu danken. Es sei der Beweis, dass es in Sulzbach eine starke Dorfgemeinschaft gebe. Landrat Jürgen Bäuerle erklärte, dass er mit seiner persönlichen Anwesenheit zum Ausdruck bringen möchte, dass der Wettbewerb für den Landkreis eine hohe Priorität habe. Er habe immer wieder beobachten können, dass in Orten, die am Wettbewerb teilgenommen haben, die Bevölkerung näher zusammengerückt sei und sich dieser Zusammenhalt als positiv für die weitere Entwicklung der Dorfgemeinschaft dargestellt habe.

Der Vorsitzende der Wertungskommission, Dr. Konrad Rühl aus dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, stellte die Mitglieder der Kommission und ihre vier unterschiedlichen Bewertungsbereiche vor. Das sind Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, die geplant und bestenfalls sogar erfolgreich umgesetzt sind. Daneben bilden die sozialen und kulturellen Aktivitäten am Ort einen Schwerpunkt für die Wertung. Ebenso wird die Baugestaltung und Siedlungsentwicklung unter die Lupe genommen und in diesem Zusammenhang auch die Grüngestaltung im Dorf und die Situation des Dorfes in der umgebenden Landschaft bewertet.

Danach hatten die stellvertretende Leiterin des Kindergartens und die kommissarische Schulleiterin Gelegenheit, ihre Einrichtungen vorzustellen, die durch eine Informationswand des Fördervereins ergänzt wurde. Turnverein, Gesangverein und Musikverein stellten die Aktivitäten in Bezug nicht zuletzt mit Blick auf die Jugend vor. Es folgte ein Film von Gerd Hofmann mit dem Titel "Ein Jahr in Sulzbach", in dem sehr anschaulich alle Aktivitäten der Sulzbacher Dorfgemeinschaft vorgestellt wurden. Die Kommissionsmitglieder hatten viele Fragen, wobei Bürgermeister Michael Pfeiffer zuständig für die Bauaktivitäten war. Weiter ging es mit einer Fahrt durch das Neubaugebiet und einem Besuch des Schwimmbades, wo aus Zeitgründen auch die umfangreiche Weidetierhaltung in Sulzbach vorgestellt wurde.

Über die Besichtigung des Hauses in der Dorfstraße, wo Flüchtlinge untergebracht sind und deren ehrenamtliche Betreuer Auskunft gaben, endete die Runde mit Infos zum Hummelprojekt im Bienenlädele. Das Ergebnis der Kommission soll am Freitag bekanntgegeben werden.