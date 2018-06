Stadt schwimmt sich frei

Gernsbach - Die Krise ist beendet. Die Stadt Gernsbach hat sich freigeschwommen, was die akute Personalnot in ihren vier Freibädern anlangt. Bürgermeister Julian Christ konnte am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt die "freudige Botschaft" verkünden, dass ein neuer Bademeister gefunden sei und künftig auch wieder die Schwimmbäder an allen Tagen geöffnet haben.

Für zwei Wochen waren die Badeanstalten der Stadt montags komplett geschlossen. Christ hatte dies aus Gleichbehandlungsgründen beschlossen, weil nicht genügend Bademeister zur Verfügung standen. Danach hatte es Kritik gehagelt.

Die Käufer der Dauerkarten, die für alle städtischen Schwimmbäder gelten, hatten zum Beispiel moniert, dass sie so beschnitten würden. Andere zeigten zwar Verständnis für die Schließungen mangels Aufsichtspersonals - doch plädierten sie dafür, die Bäder an unterschiedlichen Tagen zuzumachen, damit die Gäste an heißen Tagen Ausweichmöglichkeiten erhalten.

Im Ausschuss für Technik und Umwelt machte Christ aus seinem Herzen keine Mördergrube. "Ich hätte mir gewünscht, dass in meinem ersten Jahr als Bürgermeister nicht gleich so ein Personalmangel entsteht", betonte er und berichtete von "vielen Briefen und Mitteilungen, in denen Kritik" an der Montags-Entscheidung geäußert wurde. Doch im nächsten Atemzug durfte der Rathauschef aufatmen mit der Nachricht, dass "wir einen Bewerber haben, der auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat". Am Freitag, also zur Monatsmitte, ist Dienstantritt für Matthias Heinrich, der laut Christ dem "erneuten Aufruf" der Stadt gefolgt sei. Der Sasbachwaldener werde "zunächst im Igelbachbad eingesetzt", berichtete die Stadtverwaltung auf BT-Nachfrage.

Weil dadurch der Engpass bei den Mitarbeitern vorerst zu den Akten gelegt werden kann, gelinge wieder ab dem 18. Juni eine Rückkehr zu den bisherigen Öffnungszeiten. "Die zwei Schließungen waren ärgerlich, sind aber nun beseitigt", stellte Christ zufrieden im Technischen Ausschuss fest.

In allen vier Freibädern ist dann allerdings noch kein Schwimmvergnügen möglich: Die Anlage in Obertsrot wird seit mehr als einem Jahr saniert. Die offizielle Eröffnung und Einweihung findet am Samstag, 30. Juni, statt. Sollten die Untersuchungsergebnisse des Beckenwassers jedoch ohne negativen Befund sein, können die Obertsroter bereits wieder ab Samstag, 23. Juni, ihre Bahnen im Bassin ziehen. Dann gelten wieder von Mai bis September folgende Öffnungszeiten in den Freibädern: Igelbachbad Gernsbach , Montag bis Samstag: 10 bis 19.30 Uhr, Sonntage und Feiertage: 9.30 bis 19.30 Uhr; Freibäder in Lautenbach, Obertsrot und Reichental , Montag bis Samstag: 11 bis 19 Uhr, bei schönem Wetter bis 20 Uhr, Sonntage und Feiertage: 10 bis 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter ist nur das Igelbachbad von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Bei Dauerregen oder niedrigen Temperaturen kann das Bad auch schon vor 19 Uhr geschlossen werden.