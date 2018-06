Sportfest-Montag versinkt im Regen

Loffenau

Loffenau macht Aufstieg perfekt Loffenau (rap) - Der TSV Loffenau hat nach einem wahren Nervenkrimi und einer Abwehrschlacht in den letzten Minuten den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Am Samstag reichte den Murgtälern nach einem 3:3 im Hinspiel ein 0:0 gegen den FV Sulz im Rückspiel (Foto: toto).

Baden-Baden

Sportfest des FV Hauenerberstein Baden-Baden (fasa) - Sport, Musik und Geselligkeit kombiniert in gelungener Weise das große Sportfest des FV Haueneberstein (Foto: Sauter-Servaes) - so auch wieder in diesem Jahr. Ungefähr 60 Helfer sind dabei in vier Schichten pro Tag aktiv dabei, um den Gästen ein fröhliches Fest zu bereiten.