Wolf gesichtet

(mm) - Im Revier der Forbacher Murgschifferschaft wurde ein Wolf gesichtet. Eine Wildkamera im Bereich Schramberg auf der Hochfläche zwischen Murg- und Enztal hat am 6. Juni ein Foto aufgenommen, bestätigt Betriebsleiter Walter Dürr. Auch Wildtierökologe Johannes Erretkamps von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) bestätigt die Sichtung. Ob es das Tier ist, das in Bad Wildbad eine Schafherde angegriffen hat, ist unklar, aber denkbar. Es gebe nur das Foto, keinen genetischen Nachweis und keinen Riss, so Erretkamps auf BT-Anfrage.

"Ich kann die Zäune nicht wolfssicher machen", betont Hans-Jörg Wiederrecht, Förster und Vorsitzender der Bermersbacher Ziegenfreunde. Die Arbeiten, den Elektrozaun zu erhöhen und mit fünf Litzen anstatt der bestehenden drei aufzurüsten, seien für die Vereinsmitglieder nicht leistbar. Und nur dann könnte der Verein entschädigt werden. Den finanziellen Aufwand schätzt Wiederrecht auf 20000 Euro für 28 Kilometer Zaun, der Auftrag müsste vergeben werden. Im schlimmsten Fall, wenn 100 Ziegen vom Wolf getötet würden, gäbe es eine Entschädigung des Landes von 10000 Euro, 100 Euro pro Tier, rechnet Wiederrecht vor, "vom psychischen Schaden redet niemand." Auch Herdenschutzhunde seien zu teuer, bei Kosten von 600 bis 900 Euro monatlich. Wiederrecht hofft, dass die Murg eine natürliche Barriere für den Wolf bildet. Was bleibt? "Warten, bis der Wolf kommt und die Tiere frisst, und dann höre ich auf", lautet sein drastisches Fazit.