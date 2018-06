Langenbrand und Sulzbach sind mehr als zufrieden

Das erarbeitete Konzept soll weiter realisiert werden, das habe Roland Gerstner auch mit Bürgermeisterin Katrin Buhrke gestern Vormittag so besprochen, erläuterte der Ortsvorsteher. Schließlich wolle man in Langenbrand "keine Luftblasen produzieren".

Sulzbach hatte bekanntlich eine Doppelbelastung zu meistern. Bevor am Montag dieser Woche die Bewertungskommission dem Dorf einen Besuch abstattete, war am vergangenen Wochenende das große Dorffest anlässlich des 775-jährigen Bestehens über die Bühne gegangen. "Wegen des Dorffests war der Landeswettbewerb bei der Bevölkerung eher etwas im Hintergrund", glaubt Haitz. Gerade beim Dorffest habe es riesigen Zusammenhalt und großes Engagement im Dorf gegeben. Rund ein halbes Jahr habe man sich in Sulzbach auf den Wettbewerb (und auf das Dorffest) vorbereitet. Unter dem Strich ist der Ortsvorsteher "sehr zufrieden" mit dem Abschneiden.

Beim Landesentscheid errangen vier Dörfer Gold- und fünf Dörfer Silbermedaillen. Für den im nächsten Jahr stattfindenden Bundesentscheid hat sich Ulm im Ortenaukreis, Teilgemeinde der Stadt Renchen, qualifiziert.

"Ich gratuliere allen Teilnehmergemeinden zu diesem hervorragenden Ergebnis", sagte gestern der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk. Es sei beeindruckend, was sich in den Teilnehmerdörfern bewegt habe und welche Impulse von diesem Wettbewerb ausgingen: "Die Bürger entwickeln gemeinsam mit der Verwaltung Konzepte für eine lebenswerte Zukunft ihres Dorfs und bringen sich ganz konkret in die Gestaltung ihres Lebensumfelds ein. So gestalten sie beispielsweise Treffpunkte für die Dorfgemeinschaft, organisieren Nachbarschaftshilfe oder setzen sich für die Erhaltung einer attraktiven Landschaft ein", erklärte Hauk. Der Wettbewerb habe einen ganzheitlichen Ansatz. Die Entwicklung zukunftsorientierter Konzepte werde ebenso behandelt wie wirtschaftliche Initiativen oder die von der Dorfgemeinschaft erbrachten Leistungen in kulturellen und sozialen Bereichen. Auch eine ansprechende Baugestaltung oder der Erhalt einer intakten Natur in Dorf und Landschaft sollen zur Attraktivität der Orte beitragen.

"Aktive Dorfgemeinschaften sind ein großes Plus des Ländlichen Raums in Baden-Württemberg. Sie stellen eine hervorragende Grundlage für die Umsetzung von politischen Initiativen und Förderprogrammen dar, wie etwa des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR), dessen Ziel es ist, den Ländlichen Raum als zeitgemäßen und attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsort zu erhalten, die ökologische und soziale Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen, den demografischen Veränderungsprozess zu gestalten und der Abwanderung entgegen zu wirken", betonte der Minister. Der aktuelle Schwerpunkt des ELR liege auf der Innen- und Ortskernentwicklung. Mit dem Förderschwerpunkt "Innenentwicklung/Wohnen" entstünden zeitgemäße Wohnungen, neu gestaltete Ortskerne und Raum für neues Bauen in den Ortsmitten.

Zwei weitere Goldmedaillen gingen an Dächingen, (Stadt Ehingen im Alb-Donau-Kreis) und Oberginsbach (Stadt Krautheim im Hohenlohekreis). Mit Silbermedaillen prämiert wurden neben dem Gaggenauer Stadtteil Sulzbach Bechtoldsweiler (Stadt Hechingen im Zollernalbkreis), Dürnau (Landkreis Göppingen), Fröhnd (Landkreis Lörrach) und Möggingen (Stadt Radolfzell im Landkreis Konstanz). Die Landeskommission bewertete neun Dörfer der Endrunde des Landesentscheids "Unser Dorf hat Zukunft". Landesweit haben sich 28 Dörfer beteiligt. Ihre Auszeichnungen bekommen sie am Samstag, 27. Oktober, im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg überreicht.