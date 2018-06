Gute Feuerwehrarbeit gibt es nicht zum Nulltarif

Rastatt



Rastatt (red) - Bereits zum vierten Mal hat es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Baumeisterstraße gebrannt. Unbekannte haben Gegenstände in Brand gesetzt und diese in den Hausflur gelegt. Die Ermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren (Symbolfoto: dpa).