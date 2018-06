Saniertes Schwimmbad könnte Samstag öffnen Gernsbach (stj) - Die Entscheidung, ob das sanierte Freibad in Obertsrot schon am kommenden Samstag erstmals geöffnet werden kann, fällt am Freitag: Dann werden noch einmal alle erforderlichen Wasserwerte überprüft. Das kündigte die Stadtverwaltung gestern auf BT-Anfrage an. Sollte alles passen, können die Schwimmbadfreunde am 23. Juni nach mehr als einer kompletten Saison Badepause endlich wieder eintauchen ins Becken des Obertsroter Freibads. (stj) - Die Entscheidung, ob das sanierte Freibad in Obertsrot schon am kommenden Samstag erstmals geöffnet werden kann, fällt am Freitag: Dann werden noch einmal alle erforderlichen Wasserwerte überprüft. Das kündigte die Stadtverwaltung gestern auf BT-Anfrage an. Sollte alles passen, können die Schwimmbadfreunde am 23. Juni nach mehr als einer kompletten Saison Badepause endlich wieder eintauchen ins Becken des Obertsroter Freibads. Die bisherigen Überprüfungen der erforderlichen Werte seien allesamt in Ordnung gewesen, gab sich Heidi Fellmoser gestern zuversichtlich. Die Vorsitzende des Schwimmbadfördervereins freut sich zudem darüber, dass kurz vor der Neueröffnung auch eine Lösung für den Kiosk gefunden wurde: Federführend wird dieser künftig von Gabi Meyer betrieben, informierte Fellmoser. Somit steht dem Badevergnügen mit allem, was dazu gehört, nichts mehr im Wege. Der Förderverein war in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten intensiv in die Vorbereitungsmaßnahmen eingebunden, hat vor allem Verschönerungsmaßnahmen ergriffen, Wiesen und Wege gepflegt sowie das Schwimm- und das Kinderbecken gestrichen. Nach gut zweijähriger Bauzeit lädt die Stadt Gernsbach am Samstag, 30. Juni, um 11 Uhr zur offiziellen Eröffnung des sanierten Schwimmbads Obertsrot ein. Der Musikverein Hilpertsau sorgt für die musikalische Umrahmung, der Förderverein kümmert sich um die Verpflegung der Gäste.

