Smarter "Franzose" für die Innenstadtreinigung

Karlsruhe



In die Röhre gucken Karlsruhe (win) - Der Andrang war gewaltig, das Interesse vor allem an der Tunnelbaustelle enorm. Mit dem erstmals veranstalteten "Mobilitätsfestival" (Foto: win) scheint Karlsruhe bei der Bevölkerung einen Nerv getroffen zu haben. Der Spaziergang durch die Tunnel zog die Massen an. » Weitersagen (win) - Der Andrang war gewaltig, das Interesse vor allem an der Tunnelbaustelle enorm. Mit dem erstmals veranstalteten "Mobilitätsfestival" (Foto: win) scheint Karlsruhe bei der Bevölkerung einen Nerv getroffen zu haben. Der Spaziergang durch die Tunnel zog die Massen an. » - Mehr