Mehr Platz für den Nachwuchs

Bühl



Vortrag über Meister Erwin Bühl (red) - Erwin von Steinbach, der Architekt des Straßburger und Freiburger Münsters, starb vor 700 Jahren. Die Stadt Bühl erinnert mit einem Vortrag von Johann Josef Böker am Mittwoch, 20. Juni, an dieses Jubiläum. Böker ist ein bedeutender Gotik-Experte (Archivfoto: pr).