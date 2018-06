Mehr Platz für den Nachwuchs

Karlsruhe



KSC mit lockerem Aufgalopp Karlsruhe (dpa) - Bei 31 Grad im Schatten ist der Karlsruher SC in die Vorbereitung auf sein zweites Drittligajahr in Folge gestartet. Insgesamt 25 Profis begrüßte Trainer Alois Schwartz gestern zu einem lockeren Training, unter ihnen waren sechs der bislang sieben Neuzugänge (Foto: GES). » Weitersagen (dpa) - Bei 31 Grad im Schatten ist der Karlsruher SC in die Vorbereitung auf sein zweites Drittligajahr in Folge gestartet. Insgesamt 25 Profis begrüßte Trainer Alois Schwartz gestern zu einem lockeren Training, unter ihnen waren sechs der bislang sieben Neuzugänge (Foto: GES). » - Mehr