Das "Kleinod Kurpark" soll weiter aufblühen

Rotherma: Schaden behoben Gaggenau (tom) - Der Schaden an einem Pumpenstutzen wurde behoben: Das Rotherma ist wieder in Betrieb. Wie berichtet, wurde das Mineral-Thermalbad evakuiert, nachdem Chlorgas im Keller ausgetreten war und in die öffentlichen Räume gelangte (Foto: Bracht). » Weitersagen (tom) - Der Schaden an einem Pumpenstutzen wurde behoben: Das Rotherma ist wieder in Betrieb. Wie berichtet, wurde das Mineral-Thermalbad evakuiert, nachdem Chlorgas im Keller ausgetreten war und in die öffentlichen Räume gelangte (Foto: Bracht). » - Mehr