Zirkus Hi-Rei-Orbini lässt Publikum staunen

Teilnehmerrekord beim Heel-Lauf Baden-Baden (red) - 1 500 Sportlerinnen und Sportler waren gestern Abend beim Heel-Lauf am Start - so viele, wie noch nie zuvor in der 14-jährigen Geschichte der mittlerweile größten Laufveranstaltung der Region (Foto: Gernsbeck). Nachmittags gingen 130 Kinder an den Start. » Weitersagen (red) - 1 500 Sportlerinnen und Sportler waren gestern Abend beim Heel-Lauf am Start - so viele, wie noch nie zuvor in der 14-jährigen Geschichte der mittlerweile größten Laufveranstaltung der Region (Foto: Gernsbeck). Nachmittags gingen 130 Kinder an den Start. » - Mehr