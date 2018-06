Die Mühen haben sich gelohnt

Baden-Baden / Rastatt



Unwetter in Mittelbaden Baden-Baden/Rastatt (kli/red) - Die Unwetter im Südwesten haben am Montag in der Region massive Schäden verursacht. Hier eine erste Bilanz.Allein im Landkreis Rastatt kam es zu 300 Einsätzen der Feuerwehr. Im Stadtgebiet Baden-Baden gab es rund 100 Einsätze (Foto: Wenzke).