Christ nun voll in Amt und Würden

Gernsbach (ham) - Eine juristische Hängepartie hat dazu geführt, dass Julian Christ fast exakt ein Jahr warten musste, um in Gernsbach voll in Amt und Würden zu sein. Gestern endete die Vakanz im Gemeinderat. Am 9. Juli 2017 hatte er zwar die Bürgermeister-Wahl mit 83,56 Prozent der Stimmen haushoch gewonnen. Aber die Nachfolge von Dieter Knittel musste der damals 30-Jährige im Oktober als Amtsverweser antreten. Der weit unterlegene Kontrahent Markus Krajnc hatte die Wahl angefochten. Erst das Verwaltungsgericht in Karlsruhe bestätigte das Votum Ende Mai als rechtmäßig.

Nachdem die Einspruchsfrist jetzt ablief, konnte Christ gestern offiziell von Bürgermeister-Stellvertreter Friedebert keck (CDU) verpflichtet werden. Damit hat er jetzt auch im Gemeinderat Stimmrecht. In seiner bisherigen neunmonatigen Amtszeit musste sich der 31-Jährige in der Bürgervertretung auf seine Rolle als Moderator beschränken. Nun änderte sich dies zur Freude des jüngsten Gernsbacher Bürgermeisters seit zwei Jahrhunderten: Bei der "ansprechenden Aufgabe" wolle er immer "zum Wohle der Stadt entscheiden", kündigte Christ an.