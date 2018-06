Aufstockung des Ärzteteams geplant Von Markus Mack Weisenbach - Die Zeichen stehen auf weitere Beständigkeit bei der Ärzteversorgung in Weisenbach. Die dortige Praxisgemeinschaft von Dr. Tanja Gerlach und Dr. Heino Sautter wird nach dessen Wechsel in den Ruhestand formell aufgelöst. Ab 1. Juli ist Gerlach die Chefin in der künftigen "Praxis am Zimmerplatz", "obwohl ich das eigentlich überhaupt nicht wollte". Als angestellte Ärztin kümmert sich Eva Schillings-Skoruppa um die Patienten, für September ist die Aufstockung des Teams um eine "Ärztin in Weiterbildung" vorgesehen. "Die Gespräche laufen", so Gerlach. Beide Mediziner wären dann ihre Angestellten, "die jungen Kollegen wollen keine eigene Praxis", berichtet sie aus der Erfahrung der vergangenen Monate, als ein Nachfolger für Sautter gesucht wurde. Bürokratischer Aufwand, Abrechnungen oder neue Datenschutzverordnung seien nur einige Beispiele, die Mediziner von der Führung einer eigenen Landarztpraxis abschrecken. Der Mangel an Hausärzten ist ein großes Problem. Bürgermeister Toni Huber und Heino Sautter hatten sich deshalb bei der Vorstellung von Schillings-Skoruppa sehr beruhigt gezeigt, dass es mit der Praxis weitergeht. Ein "Arzt in Weiterbildung" braucht nach drei Jahren Arbeit an einer Klinik zwei weitere Jahre, um sich als Facharzt zu qualifizieren, erläutert Eva Schillings-Skoruppa. In der Weisenbacher Praxis ist die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin möglich. Schillings-Skoruppa fühlt sich an ihrer neuen Arbeitsstätte sehr wohl, "es ist ein ganz anderes Gefühl". Die Patienten hätten sie gut angenommen. Die Homepage der Praxis ist derzeit offline, die neue in Arbeit.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben