1949, viel Liebe und eine Trilogie im Gaumen

(hez) - Wie sollen künftig die Wagen der Merkur-Bergbahn aussehen? Über diese Frage kann derzeit abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen drei Entwürfe; das Abstimmen ist in den Kundencentern oder online möglich. Wer teilnimmt, kann einen Preis gewinnen (Foto: pr). » - Mehr

(red) - Am Donnerstagabend ist eine 82-jährige Frau auf ihrem E-Bike ohne Fahrradhelm in Önsbach unterwegs gewesen. Als sie von einem Traktor überholt wurde, kam sie mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte. Sie wurde schwer verletzt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bruchsal