Mit Ehrenamt Integration fördern

Sinzheim

Neue Filteranlage Sinzheim (nie) - Der Gemeinderat Sinzheim hat in seiner Sitzung die Ingenieurleistungen für eine Aktivkohlefilteranlage im örtlichen Wasserwerk vergeben. Diese ist nötig, weil es durch die Wasserenthärtungsanlage im Abwasser eine fünffach höhere Konzentration an PFC gibt (Foto: cri).

Bühl

Diskussion mit Staatssekretärin Bühl (mig) - Eine "chronische Schieflage" bescheinigte Staatssekretärin Bärbl Mielich vom Ministerium für Soziales und Integration der Situation in den Krankenhäusern. Sie war auf Einladung der Grünen zu Gast in Bühl für eine Diskussion zum Thema "Pflege in Mittelbaden".