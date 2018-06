Musik, Tanz und Sportvorführungen

Gaggenau (red) - Eine Kombination aus Platzkonzert, Einkaufsabend und weiteren Aktionen erwartet Besucher heute von 18 bis 22 Uhr in der Gaggenauer Innenstadt. Auf Initiative des Musikausschusses Gaggenau präsentieren sich im jährlichen Wechsel die Vereine der Ortsteile auf dem Marktplatz. In diesem Jahr ist Michelbach an der Reihe. Mit Musik, Tanz und Sportvorführungen bietet das Fachwerkdorf ein abwechslungsreiches Programm.

Mit dabei sind die Haffe-Riewer, das Harmonika-Orchester, der Turnverein, die Naturfreunde mit der Singgruppe, die Volkstanztrachtengruppe (Erwachsene) sowie die Haus-Musik der Naturfreunde und der Musikverein Michelbach. Weitere Bands wie das Duo Martin und Argentina Schumacher in der nördlichen Hauptstraße (Richtung Bahnhofstraße) bereichern den musikalischen Einkaufsabend.

Hauptstraße wird zur Fußgängerzone

Für zusätzliche Bewirtung am Marktplatz sorgen die Naturfreunde sowie das Restaurant Dionysos (Landgasthaus Kreuz). Im Josef-Treff bietet der Kirchenchor St. Michael Waffeln und Getränke an. Im Umfeld der Kirche St. Josef sind das "Christoph-Bräu" und der Smoker zu finden. Der Männergesangverein Sulzbach bewirtet in der Hauptstraße. Ebenfalls am Josef-Treff werden Details zum Michelbacher Dorffest vorgestellt. Neben dem Programm an diesem Abend laden zahlreiche Einzelhändler mit Angeboten und Sonderaktionen zu einem Einkaufsabend bis 22 Uhr ein.

Heute wird die nördliche Hauptstraße von St. Josef bis zur Bahnhofstraße wieder zur Fußgängerzone und zwischen 16 und 23.30 Uhr für Autos gesperrt.