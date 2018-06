Lenkungskreis beendet Arbeit Gernsbach (red) - Der Lenkungskreis zur Sanierung des Pfleiderer-Areals hat nach der achten Sitzung seine Arbeit beendet, weil aufgrund einer fehlenden Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat kein Bürgerentscheid zur Zukunft des Pfleiderer-Areals stattfinden werde, heißt es in einer Mitteilung des Büros Suedlicht. (red) - Der Lenkungskreis zur Sanierung des Pfleiderer-Areals hat nach der achten Sitzung seine Arbeit beendet, weil aufgrund einer fehlenden Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat kein Bürgerentscheid zur Zukunft des Pfleiderer-Areals stattfinden werde, heißt es in einer Mitteilung des Büros Suedlicht. Bürgermeister Julian Christ bedankte sich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement. Die intensive Arbeit des Lenkungskreises habe zwar keine konsensuale Fragestellung für den Bürgerentscheid finden können. Dennoch seien zentrale Fragen aufgearbeitet worden. So seien die Ist-Situation geklärt und Fakten zur ökologischen Belastungssituation und zur Gefahrenabwehr geprüft worden. Ein Rechtsgutachten zur Frage, welche Einflussmöglichkeiten die Stadt Gernsbach hinsichtlich einer Altlastensanierung hat, wurde vorgelegt und diskutiert. Es wurden Experten eingebunden und vier Sanierungsvarianten berechnet. Darunter ein gemeinsam von der Bürgerinitiative (BiGG) und Verwaltung einvernehmlich benanntes Szenario: die sogenannte Best-Case-Variante. In der Auswertung des Arbeitsprozesses des Lenkungskreises durch die Mitglieder wurde betont, dass es bei allen Unterschieden in den Positionen durchaus immer wieder Annäherungen in der Sache gegeben habe. Diese Kompromisssuche konnte sich letztlich jedoch nicht durchsetzen, um zu einem gemeinsamen Ergebnis hinsichtlich einer geeigneten Fragestellung für einen Bürgerentscheid zu kommen. Bedauert wurde von den mitwirkenden Bürgern die verbale Schärfe, die immer wieder den Dialog erschwert habe. Zugleich bedankten sie sich für die Möglichkeit, im Rahmen des Lenkungskreises an dieser wichtigen Zukunftsfrage für die Stadt Gernsbach beteiligt gewesen zu sein. Anerkennung erhielt auch das Moderationsteam von Suedlicht aus Freiburg, das den nicht einfachen Dialogprozess mit Fingerspitzengefühl und großer Kompetenz geleitet habe. Zugleich wurde die Hoffnung ausgedrückt, dass auf Grundlage der erzielten inhaltlichen Ergebnisse des Lenkungskreises sich doch noch Wege für eine künftige Lösung erarbeiten lassen.

