Vor dem Frühjahr sollen die neuen Firmengebäude fertig sein

Elchesheim



Fußballverein will bleiben Elchesheim-Illingen (hli) - Der Fußballverein Rot-Weiß Elchesheim will um keinen Preis seinen derzeitigen Standort in der Waldstraße aufgeben. Ein Umzug nach Illingen, ist sich der Verein sicher, sei der Anfang vom Ende des rund 460 Mitglieder zählenden Fußballclubs (Foto: privat).