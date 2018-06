Eine runde Sache auch ohne den Namensgeber

(red) - Schwer verletzt wurde am Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Lkw auf der L75 zwischen Greffern und Stollhofen. Der Mann kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

(jg) - Eine hitzige Debatte über eine für Radfahrer nicht ungefährliche Stelle am Wintersdorfer Ortsausgang hat den Ortschaftsrat in Atem gehalten. Zwar wurden einige Verbesserungen beschlossen, aber eine endgültig zufriedenstellende Lösung wurde nicht gefunden (Foto: jg). » - Mehr

Rastatt