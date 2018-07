Zehntklässler freuen sich über dritten Preis

Gernsbach

Neue Werke am Kunstweg Gernsbach (wof) - Sechs weitere Arbeiten bereichern den Kunstweg am Reichenbach. Bei einer gut besuchten Vernissage erläuterten Kuratorin Rita Burster und die Künstler die Werke, die die Vielfalt der modernen skulpturalen Kunst von figürlich bis abstrakt widerspiegeln (Foto: wof).