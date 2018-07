Schwarzwaldstraße: Baustelle sorgt für Staus

Kuppenheim / Gaggenau

B462: Linksabbiegespur gesperrt Kuppenheim/Gaggenau (red) - Um die Staus der letzten Tage künftig zu vermeiden, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstag die Verkehrsführung auf der B462 im Bereich der Baustelle zwischen Kuppenheim und Gaggenau geändert (Symbolfoto: red).

Baden-Baden

Sperrung in Varnhalt Baden-Baden (red) - In der Gallenbacher Straße 12 in Varnhalt finden ab Donnerstag Arbeiten zur Herstellung von Versorgungsleistungen statt. Hierfür besteht derzeit eine halbseitige Sperrung, die durch eine Ampel geregelt ist. Ab 4. Juli soll es eine Vollsperrung geben (Symbolfoto: red).