CDU zur Luisenstraße: Stadt soll "Problem nicht weiter kleinreden"

Stuttgart



Keine Missernten im Land Stuttgart (lsw) - Anders als in anderen Bundesländern rechnen die Landwirte in Baden-Württemberg 2018 nicht mit wetterbedingten Missernten, da es hier nicht so trocken wie andernorts war. Auch Flächenbrände sind im Südwesten Deutschlands bislang kein Problem (Symbolfoto: dpa).