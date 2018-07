Vorerst keine Videoüberwachung

Gaggenau

Gaggenau (ham) - In München sind Staus und großräumige Umfahrungen täglich Brot. Daher verwundert es auch wenig, dass die Umleitungen bis tief ins Murgtal hineinreichen können. Um genau zu sein: zur Baumschule Bischweiler in München...

Elchesheim

Elchesheim-Illingen (HH) - Irgendjemand hat auf der Hardt einen Narren an Ortsschildern gefressen. Erst war Au am Rhein von den Diebstählen betroffen, jetzt ist ein besonderes Exemplar in Elchesheim-Illingen am Ende der Rheinstraße abgeschraubt worden

Rastatt

Rastatt (red) - Heute beginnen die Arbeiten zur Neugestaltung des Parkplatzes an der Rheinpromenade Plittersdorf mit Tiefbaumaßnahmen für Versorgungsleitungen. Dazu muss der Parkplatz an der Rheinpromenade voraussichtlich Ende April voll gesperrt werden