Abstände zu Windrädern reichen nicht aus

(red) - Bundestrainer Jogi Löw nahm vor der kurzen Heimfahrt aus dem Moskauer Luschniki-Stadion ins nahe gelegene Quartier in Watutinki gleich seine Spieler in die Pflicht. "Der Start hat nicht geklappt. Wir werden jetzt deswegen aber nicht auseinanderfallen". (Foto: dpa) » - Mehr

Moskau