Trotz der Hitze 343 Freizeitsportler motiviert

Und das, obwohl es sich um eine brandneue Initiative handelte und die Quecksilbersäule mehr als 30 Grad anzeigte. Neun Städte in der Region traten und treten im Zeitraum von drei Monaten gegeneinander im Wettbewerb um die sportlich aktivste Stadt an. "Wir alle sollten uns mehr bewegen", ist für Jürgen Maisch vom TV Gernsbach klar, "dann hätten so manche Zivilisationskrankheiten keine Chance." Einvernehmliches Kopfnicken auch bei Friedebert Keck, dem ebenfalls teilnehmenden stellvertretenden Gernsbacher Bürgermeister, um hinzuzufügen: "Und so viel wie möglich den Drahtesel nutzen."

Als örtlicher Ausrichter fungierte am Samstag der Turnverein Gernsbach. Dieser ist der mitgliederstärkste Verein in der Papiermacherstadt, der sich besonders dem Breiten- und Gesundheitssport widmet. Damit ist er auch ein optimaler Partner für die soziale Bewegungsoffensive "Die bewegte Stadt - der bewegte Mensch". Den Wettbewerb gewinnt die Gemeinde mit der höchsten Teilnehmerzahl im Verhältnis zu den Einwohnern. Rastatt begann im Juni, gefolgt von Baden-Baden, Bühl, Kuppenheim, Sinzheim und Malsch. Die Entscheidung, welche der Gemeinde die vordersten Plätze belegt, fällt erst im September, wenn Gaggenau und Rheinstetten den Wettbewerb beenden. Was schon mal feststeht, ist, dass besonders Kuppenheim mit 571 Teilnehmern bei knapp 8300 Einwohnern die Latte sehr hoch gelegt hat.

343 Teilnehmer auf der Laufstrecke

Angetreten waren am Samstag bis zum Laufende um 18 Uhr bei bestem Sportwetter 343 Teilnehmer - vornehmlich aus Gernsbach. Manche Autokennzeichen verrieten aber auch durchaus längere Anfahrtswege. Die Erwachsenen gingen konzentriert, aber locker an den Start. Die Kinder waren zwar manchmal auch etwas aufgeregt, doch aufgeben wollte wohl keiner, obwohl kein Schiedsrichter die genaue Durchführung kontrollierte. Als so mancher Teilnehmer erst einmal "in Fahrt gekommen" war, hängte er noch weitere Runden dran. Am Ende waren alle stolz, bekamen doch die Freizeitsportler eine Urkunde ausgehändigt - und freuten sich auch darüber, ihren "inneren Schweinehund" überwunden zu haben. Da tat es zum Schluss richtig gut, seine Kräfte gemessen zu haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und, nicht zu unterschätzen, seinen Wasserverlust am Getränkestand wieder auffüllen zu können.

Fünf Stadionrunden im Buggy

Die jüngsten Teilnehmer absolvierten die geforderten zwei Kilometer in fünf Stadionrunden im Buggy, von Papa, Mama oder ihren Großeltern geschoben. Ben, der in wenigen Tagen seinen fünften Geburtstag feiern wird, überzeugte seinen Papa, nach einer kleinen Verschnaufpause doch noch, die restlichen zwei Runden zu laufen. Für Winfried Walter, um ein Vielfaches älter, kam ein Aufhören gar nicht erst in Betracht. Genauso wie für zwei Rollstuhlfahrer und auch für eine Dame, der ihr Rollator beim zügigen Gehen eine wichtige Stütze war. Ob noch ganz jung, erwachsen oder schon älter, im Spazierschritt oder bei schweißtreibenden Tempo, sie alle bewiesen, wie viel Spaß Sport, ganz ohne Stoppuhr, Zeitbegrenzung und Tabelle machen kann.