Aus Kirchengebäude wird Wohnhaus

Aufsichtsrat konstituiert sich Bühl (red) - Die Verschmelzung der katholischen Sozialstationen Bühl, Rastatt und Sinzheim zum gemeinnützigen Verein "Katholische Sozialstationen in Mittelbaden", im Mai 2017 formal besiegelt, hat sich mit der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats weiter konkretisiert (Foto: pr).

50 Jahre Kindergarten Bühl (kie) - In der evangelischen Kirchengemeinde Bühl wird gefeiert: Im Herbst 1968 wurden nicht nur das Gotteshaus und das Gemeindezentrum, sondern auch der integrierte Johanneskindergarten eröffnet. Am 8. Juli laden Pfarrer und Leiterin zum Kindergartenfest ein (Foto: kie).

Visitation in Kirchengemeinde Iffezheim (sch) - "Es ist gut, dass auch mal ein Blick von außen auf die Gemeinde geworfen wird", so der Pfarrer Michael Winkler von der Paul-Gerhardt-Gemeinde, der ein positives Fazit am Ende der Visitationswoche zog. Zu Gast war eine Abordnung des Dekanats (Foto: sch).