Klingenbachschule feiert Weltmeisterschaft

(kv) - Nachwuchssorgen brauchen sich Rektor Helge Rieger und sein engagiertes Lehrerinnenkollegium nicht zu machen. Die Schülerzahlen sind für die nächsten Jahre gesichert. Die achtzügige Grundschule mit zwei Klassen in jeder Jahrgangsstufe betreut derzeit über 140 Schüler. Diese zeigten gemeinsam mit ihren Lehrerinnen zu Beginn des Fests in der Schulsporthalle ein buntes Programm, das sehr von der Fußball-Weltmeisterschaft inspiriert war. Es machte eines deutlich: Die Kinder werden sich einmal an eine schöne Grundschulzeit erinnern können.

"Und jeder, der hier mal war, vergisst sie später nie" - so besang der Schulchor unter der Leitung des Rektors mit der Hymne die Klingenbachschule. "Die Eltern und Verwandte, der Onkel und die Tante" wurden musikalisch begrüßt, bevor es Schlag auf Schlag auf der improvisierten Hallenbühne rund ging. Auf der Zuschauertribüne drängten sich bei tropischen Temperaturen die Fans, die in fantasievollen, liebevoll selbst gestalteten Fußballtrikots und Kostümen den Elefanten-Funk-Tanz, akrobatische Übungen, Tanzeinlagen, eine musikalischen Weltreise, den Grammatik-Rap und Rope-Skipping (Seilhüpfen) vorführten. Auch die Mundharmonika- und Tanz-AG zeigten die Ergebnisse ihrer wöchentlichen Arbeit. Zwischen den Programmpunkten sorgten die "Fußballexperten" mit Fußballregeln und -weisheiten in Reimform für Heiterkeit. Hätte "Die Mannschaft" sich vor dem WM-Aus so intensiv mit den Tücken und Finessen des Fußballs befasst wie die Schüler, wer weiß, ob das Endspiel nicht näher gerückt wäre. Die Klingenbachschule hatte sich auf jeden Fall auf eine deutsche Beteiligung am Finale vorbereitet.

Ein besonders emotionaler Moment war die Verabschiedung von Gabriele Schmitz, die die Klingenbachschule nach 42 Jahren verlässt. Alle Kinder sangen ihr ein selbstgetextetes Abschiedslied. Eine von den Eltern gefüllte und gestaltete Schultüte soll der beliebten Lehrerin den Übergang in die Pension versüßen.

Nach dem Ende des Programms war das Schulfest noch lange nicht am Ende. Mit Aktionen von DRK, der Flötenkinder des MV Forbach, der Jugendfeuerwehr Forbach und dem Torwandschießen des SV Forbach war über die Mittagszeit für viele Aktionen gesorgt. Wer wollte, konnte unter fachkundiger Anleitung an der Kletterwand der Sporthalle sein Geschick versuchen.