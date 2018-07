Salmenplatz-Brunnen bleibt vorerst ohne Wasser

Bühlertal



Kritik an Friedhofsplänen Bühlertal (eh) - Das Grabfeld sieben auf dem Obertäler Friedhofs soll umgestaltet werden, um mehr Platz für Urnengräber zu schaffen. Die von der Verwaltung vorgelegte Planung fand jedoch bei den Ratsmitgliedern zu wenig Gefallen, so dass der Tagesordnungspunkt vertagt wurde (Foto: eh).