'La Bomba' im Stadion gezündet: KSC-Fan muss in Freizeitarrest

Kasan

Deutschland ist raus Kasan (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Gruppenphase einer WM gescheitert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw unterlag in Kasan mit 0:2 (0:0) gegen Südkorea. Damit ist die Mannschaft ausgeschieden (Foto: dpa).

Moskau

Fans prägen die Fußball-WM Moskau (red) - Sportlich gegen die Europäer oft unterlegen, auf den Rängen klar vorne: Lateinamerikaner und Afrikaner prägen das Bild der WM abseits des Fußballplatzes. Sie trommeln, tanzen mit farbenfrohen Masken durch die Städte und geben auch in den Stadien den Ton an (Foto: dpa).