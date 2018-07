"La Bomba" im Stadion gezündet: KSC-Fan muss in Freizeitarrest

(stj) - In Fußballstadien ist das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik generell verboten. Trotzdem kommt es gerade dort sehr häufig zu Zuwiderhandlungen. So wie am 31. März des vergangenen Jahres beim Spiel des Karlsruher Sportclubs beim 1. FC Nürnberg. Einer der Böllerwerfer musste sich gestern vor dem Amtsgericht Gernsbach verantworten.

Der 19-Jährige war von der Stadionkamera eingefangen worden, als er beim Freitagabendspiel der Zweiten Bundesliga um 19.57 Uhr einen sogenannten Polenböller "La Bomba" von Block 25 auf die Laufbahn des Grundig Stadions geworfen hat. Der Sprengkörper detonierte in unmittelbarer Nähe eines Ordners, verletzte diesen aber nicht. Der Security-Mitarbeiter gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er eine starke Druckwelle verspürt habe, aber unversehrt blieb.

"Viel gedacht habe ich bei der Aktion nicht", zeigte sich der junge Gernsbacher geständig. Auf der Anklagebank machte er einen reumütigen Eindruck und betonte, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, jemanden zu verletzen. "Ich war alkoholisiert. Der KSC hat 1:0 geführt und dann gab es innerhalb von fünf Minuten zwei Elfmeter für Nürnberg", schilderte er die Vorgeschichte: "Ich hatte meine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle." Der KSC-Fan, der seit circa drei Jahren regelmäßig auch zu Auswärtsspielen seiner Mannschaft fährt, versicherte, zum ersten Mal im Stadion einen Böller gezündet zu haben. Auf Nachfrage von Amtsgerichtsdirektor Ekkhart Koch gab der 19-Jährige an, den Polenböller geschenkt bekommen und ihn in der Unterhose versteckt ins Stadion geschmuggelt zu haben.

Darin erkannte Amtsanwältin Juliane Rothacker Vorsatz: "Es handelt sich hier nicht um ein Spontanverhalten, das war durchdacht." Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Baden-Baden verwies zudem auf das Bundeszentralregister, in dem bereits ein Verstoß des jungen Mannes gegen das Sprengstoffgesetz aufgelistet ist (es ist der einzige Eintrag). Im Jahr 2015 war er nach einer Bestellung im Internet mit mehreren illegalen Rauchbomben und Rauchfackeln erwischt worden. Das Verfahren wurde zwar eingestellt, dennoch scheint der Gernsbacher eine gewisse Affinität zu pyrotechnischen Gegenständen zu haben, schlussfolgerte Rothacker.

Das bestätigte Verteidiger Mathias Albrecht und schlug vor, seinem Mandanten im Rahmen einer erzieherischen Strafe professionelle Hilfe angedeihen zu lassen. Es sei keineswegs seine Aufgabe, das Verhalten des Angeklagten reinzuwaschen, denn "das war kein Kavaliersdelikt, das war - im wahrsten Sinne des Wortes - brandgefährlich". Albrecht meinte aber, die im Strafbefehl erhobenen 130 Tagessätze seien zu viel, zumal sie einen Eintrag ins Führungszeugnis bedeuten und die weiteren Berufsaussichten seines Mandanten erheblich belasten würden. Der 19-Jährige befinde sich im dritten Lehrjahr und habe gute Chancen auf eine feste Anstellung. Das sollte man ihm nicht verbauen.

Das sah letztlich auch Richter Koch so. Er verwarnte den Angeklagten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz nach Jugendstrafrecht - auch weil in der aufgeheizten Stimmung im Stadion eine Gruppendynamik entstanden sei und nicht wenig Alkohol im Spiel war. Der KSC-Fan muss nun zum Freizeitarrest ein Wochenende in die Justizvollzugsanstalt nach Rastatt. Zudem muss er auf eigene Kosten ein Antiaggressionstraining absolvieren und die Verfahrenskosten tragen.